Blau-Weiß Papenburg will am 17. August das Ehrenamt „rocken"

Der Vorstand des SC Blau-Weiß Papenburg um die federführenden Party-Organisatoren Thomas Abbes und Andre Plate (Fünfter und Sechster von links) freut sich auf die Ehrenamtsfeier. Foto: Micha Lemme

Papenburg. Im Jubiläumsjahr des SC Blau-Weiß Papenburg haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, das Ehrenamt in einer besonderen Art und Weise auszuzeichnen: Am Samstag, 17. August, laden die Blau-Weißen ab 17 Uhr zur Ehrenamtsparty in den Sportpark Obenende ein. Das Motto: „Blau-Weiß rockt das Ehrenamt“.