Von-Velen-Fest 2019 steigt am 11. August am Papenburger Obenende

Werben für das Von-Velen-Fest am Obenende (von links): Ludger Stukenborg, Vorsitzender des Vereins Papenbörger Hus, PMG-Eventmanager Roland Averdung und Oldtimer-Traktor-Besitzer Manfred Ossevorth. Foto: Christoph Assies / Papenburg Marketing GmbH

Papenburg. Der Verein Papenbörger Hus feiert in Kooperation mit der Papenburg Marketing GmbH (PMG) am Sonntag, 11. August, ein Fest im Namen des Papenburger Stadtgründers Dietrich von Velen. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr wird in der Von-Velen-Anlage und rund um das Papenbörger Hus am Obenende ein buntes Programm geboten.