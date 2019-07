Papenburg. Die Fans der Musikgruppe „Amigos“ dürfen sich nicht nur auf das neue Album des Duos freuen, sondern auch auf die Jubiläumstour zum 50-jährigen Bestehen der Gruppe. Am 8. Februar 2020 werden die Amigos in der Stadthalle Papenburg auftreten.

Bernd und Karl-Heinz Ulrich, wie die beiden Brüder aus Hessen heißen, wollen mit der „50 Jahre Jubiläumstour“ im Jahr 2020 einen Neuanfang markieren, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Mit über 100 Gold- und Platinauszeichnungen gehören die Amigos zu den erfolgreichstes Schlager-Sängern Europas.

„Für Musik gibt es kein Rentenalter. Uns macht es einen Riesenspaß auf der Bühne zu stehen und mit der Musik die Menschen zu begeistern. Das ist immer wieder toll zu erleben, wie sie sich mit den Texten identifizieren und alle Lieder mitsingen können“, werden die Amigos in der Mitteilung zitiert.

„Wir freuen uns auf jedes Konzert. Deswegen singen wir auf Jubiläumstournee eine Auswahl unserer schönsten Lieder, da ist für jeden was dabei. Die Gespräche und Erlebnisse mit unseren Fans sind bei der Titelauswahl, die uns von Jahr zu Jahr schwerer fällt, für uns eine wichtige Entscheidungshilfe. Wir werden auf Jubiläumstournee so viele Liedwünsche wie möglich erfüllen“, heißt es weiter.

Wie 2006, als ihnen der große Durchbruch gelang, stehen auch die aktuellen Lieder in der Tradition der bisherigen Erfolgsproduktionen und halten stets aufs Neue das Versprechen, das sich die Fans musikalisch wie inhaltlich von den Amigos erhoffen dürfen.



Ihre musikalische Karriere nahm ihren Anfang in frühester Kindheit der Brüder, die trotz bescheidener Verhältnisse von Anfang an von ihren Eltern unterstützt wurden. Karl-Heinz lernte Gitarre und Keyboard spielen und Bernd Schlagzeug. 1970 standen sie als Amigos erstmals auf der Bühne.

In einer Zeit, in der vorwiegend englische Musik angesagt war, hielten die Vollblutmusiker an ihren deutschen Schlager fest und erspielten sich in ihrer Heimat Mittelhessen mit unzähligen Auftritten einen Namen. 1986 ermöglichte ein Kölner Unternehmer die Aufnahme der ersten Single-Schallplatte "Unsere Eltern".

Anzeige Anzeige

Im November 2006 traten die Amigos erstmals bei "Achims Hitparade" (MDR) im deutschen Fernsehen auf und holten sich den Sieg. Nach dem Auftritt in der Eurovisionssendung "Musikantenstadl" in Bern und einem Interview mit Stadl-Moderator Andy Borg erreichten die Amigos in den internationalen Verkaufs-Charts die Top 10. Über 2 Millionen Tonträger gingen damals allein in den ersten 36 Monaten über den Ladentisch.

Karten für das Amigos-Konzert gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.marema.de.