Aktives Willkommen-Heißen praktizierten (von links) Rainer Rürken (AG Reederei Norden-Frisia), Ingrid Rump (Wirtschaftsförderung Stadt Norden), Silke Kuhlemann und Mareike Buß (beide Ems-Achse) sowie Nordens Bürgermeister Heiko Schmelzle, Dirk Lüerßen (Geschäftsführer Ems-Achse) und Jens Schröder (Stadt Lingen). Foto: Ems-Achse

Papenburg/Norddeich. Ankommen in Ostfriesland, Emsland oder in der Grafschaft Bentheim. Wie das am besten geht? Darüber haben die Akteure der Ems-Achse während der Touristenaktion in Norddeich und auf Norderney informiert.