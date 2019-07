Hotelerweiterung in Papenburg hilft der gesamten Stadt

Auch an dieser Seite des Hotel Walker am Deverweg in Papenburg entsteht ein Anbau, aber erst, wenn der erste Bauabschnitt, der in Richtung Obi-Markt entsteht, bezogen ist. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Mit einer Investition von rund zwei Millionen Euro in das Hotel am Deverweg geht die Familie Walker einen mutigen Schritt, der am Ende der ganzen Stadt Papenburg helfen kann. Ein Kommentar.