Papenburg. Die Bekanntmachung des sogenannten Aufstellungsbeschlusses und damit der Start des Babauungsplanverfahrens für die geplanten vier Hähnchenmastställe an der Bokeler Straße in Papenburg verzögert sich.

Grund sind personelle Probleme und die Urlaubszeit im Rathaus, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte.

Ursprünglich sollte die Bekanntmachung wie berichtet in der ersten oder zweiten Juli-Wochen erfolgen. Nun soll dies nicht vor Mitte August, also nach den Ferien, passieren.

Ein Landwirt will an der Straße vier Ställe mit insgesamt 240.000 Plätzen bauen und im Anschluss seinen Hof im Hafenerweiterungsgebiet Bokeler Bogen aufgeben. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet mit dem Ziel, die Pläne zu verhindern oder sie zu verändern. Der Ausschuss für Infrastruktur und der Verwaltungsausschuss hatten den Aufstellungsbeschluss mehrheitlich abgesegnet. Beschlossen sind die Planungen damit noch nicht. Nach der Bekanntmachung haben Betroffene erstmals die Möglichkeit, sich in das Verfahren einzuschalten und ihre Rechte geltend zu machen. Aber auch im weiteren Verlauf werden sie angehört.