Papenburg. Der Turnverein (TV) Papenburg stellt sich in seiner Judoabteilung neu auf – neue Trainerin inklusive.

Judo sei ein attraktiver und moderner Kampfsport für Jung und Alt, der durch seine Vielseitigkeit fasziniere, wirbt der TV in einer Pressemitteilung. Konzentration und Reaktion, aber auch Schnelligkeit und Präzision machten den Judosport aus. Aus diesem Grund stelle der Verein seine Abteilung neu und größer auf, um Kinder und Erwachsene für diese Sportart zu begeistern.



Nach den Sommerferien übernimmt durch den plötzlichen Todesfall von dem jahrelangen Trainer Ronald Kobayashi die Trainerin Sabina Christov die Übungseinheiten. Der Verein zeigt sich über die Zusage Christovs erfreut. Die Trainerin bringe viel Erfahrung als jahrelange Sportlerin, Kampfrichterin und Mutter der erfolgreichen Söhne Kaloyan und Alexander Christov im Judosport mit.

Sowohl für Schüler und Jugendliche als auch für Erwachsene bietet der Verein dreimal wöchentlich Übungsstunden an – vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Eine Voranmeldung für die Gruppen ist nach Angaben des Vereins nicht notwendig, sodass jeder ein bis zwei Stunden Judo unverbindlich ausprobieren könne. Alle Trainingszeiten sowie weitere Informationen bgibt es eim Turnverein unter Telefon 049611600 sowie per E-Mail an: info@tv-papenburg.de