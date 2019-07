Im Kinoneustart "Die drei !!!" begeben sich die Nachwuchsdetektive (von links) Kim (Lilli Lacher), Marie (Paula Renzler) und Franzi (Alexandra Petzschmann) auf Spurensuche. Foto: Bernd Spauke/Constantin Film/dpa

Papenburg. Das Kino Papenburg startet am Donnerstag, 25. Juli 2019, mit dem Familien-Abenteuerfilm „Die drei !!!“ in die neue Kinowoche. Die VHS-Filmrolle zeigt das Drama „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“. Am Sonntag ist das Maastricht-Konzert 2019 von André Rieu im Kino zu sehen.