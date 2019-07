Papenburg. Ihre vier erfolgreichen Auszubildenden bei den jüngsten IHK-Prüfungen hat jetzt die Oldenburgische Landesbank (OLB) in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim während einer Feierstunde gewürdigt.

Frank Cordes, Mitglied der regionalen Geschäftsleitung, und Gerrit Johannes, verantwortlich für die Betreuung der Auszubildenden, hatten dafür zum Empfang in die OLB-Filiale Lingen geladen.

Wie die Landesbank mitteilt, legten Katharina Struckmann aus Haselünne, Steffen Czolbe aus Niederlangen, Robin Korte aus Surwold und Matthis Hilmes aus Sögel ihre Prüfung erfolgreich ab. Bereits im Januar hatten Erika Kun aus Dörpen, Marleen Heuschen aus Emsbüren, Timo Niere aus Nordhorn, Louisa Hövels aus Schüttorf und Michael Geller aus dem Saterland erfolgreich die Ausbildung abgeschlossen.

„Die guten Ergebnisse sprechen für das große Engagement und Fachwissen unserer Auszubildenden. Zugleich spiegelt sich hier die hohe Qualität unser Ausbildung wider, indem wir unsere Auszubildenden vom ersten Tag an eng begleiten und sie als Teil unseres Teams sehen“, wird Cordes in der Mitteilung zitiert. Etwa 160 junge Menschen würden zurzeit bei der OLB lernen. Durch die Mitarbeit in den Filialen wirken die Auszubildenden nach Angaben der Bank schon früh im Kundengeschäft mit. Dabei stehe ihnen stets ein qualifizierter Ausbilder zur Seite.