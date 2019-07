Papenburg. Eine Gemäldeausstellung der niederländischen Künstlerin Maya Wildevuur ist im Arkadenhaus in Papenburg eröffnet worden und wird dort bis zum 31. August zu sehen sein. Passend zur Blumenschau können Besucher täglich insgesamt 20 Kunstwerke, die fast ausschließlich die Blumenwelt darstellen, betrachten.

Wie aus einer Mitteilung des Arkadenhauses hervorgeht, wird Wildevuur zudem am 31. Juli einen Workshop durchführen. Interessierte können sich dafür im Arkadenhaus anmelden.



Zur Begrüßung habe die Künstlerin im Beisein zahlreicher Gäste ihre Arbeitsweise und Gemälde erläutert. Die ausgestellten Werke können nach Angaben des Arkadenhauses käuflich erworben sowie angemietet werden.

Wildevuur, die weltweit beispielsweise in den USA oder in Israel mit ihren Kunstwerken auf Ausstellungen präsent sei, habe bei der Eröffnung betont, dass sie gerne nach Papenburg gekommen sei, da der Bereich um Winschoten auf der Blumenschau vertreten ist. Seit mehr als 25 Jahren lebe sie in der sogenannten „Ennemaborgh“ in Midwolda, nahe gelegen zu Winschoten, mit ihrer Galerie. Dort sei sie während der Öffnungszeiten von freitags bis sonntags anzutreffen. Die Galerie biete sowohl Privatpersonen als auch Betrieben die Möglichkeit, die Kunstwerke gegen ein geringes Entgelt zu leihen. Sehr angetan haben sich die geladenen Gäste von der Garderobe der Künstlerin gezeigt, die sich in Kleidung und Haartracht selbst als farbenprächtige Blume darstellte.

Weitere Informationen und Einblicke in die Arbeit der Künstlerin unter mayawildevuur.nl.









