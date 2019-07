Löningen. Leichte Verletzungen hat sich am Samstagvormittag eine 18-jährige Frau aus Papenburg bei einem Verkehrsunfall in Löningen zugezogen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war die junge Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Opel auf der Menslager Straße in Richtung Böen unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache gerät sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stößt mit dem entgegenkommenden BMW einer 75-jährigen Frau aus Löningen zusammen.

An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand der Polizei zufolge ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden Fahrerinnen sowie die Begleiter erlitten leichte Verletzungen und wurden in das Löninger Krankenhaus gebracht.