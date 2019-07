Aschendorf. Einen niedrigen zweistelligen Betrag haben Einbrecher aus einer Zahnarztpraxis in Aschendorf erbeutet.

Die Täter waren nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag in das Gebäude an der Poststraße eingedrungen und hatten alle Räume durchsucht. Sie entkamen unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter Tel. 049619260 zu melden.