Papenburg. Die Polizei hat in Papenburg einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hatte. Obendrein leistete der Mann Widerstand gegen die Polizisten.

Der Autofahrer war den Beamten in der Nacht zu Samstag gegen 1.45 Uhr aufgefallen, als er mit einem BMW auf dem Grader Weg in Schlangenlinien unterwegs war. Bei einer Kontrolle stieg den Beamten Alkoholgeruch in die Nase. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,68 Promille. Zudem habe der 31-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen können.

Als die Beamten mit ihm ins Marien-Krankenhaus fuhren, um dort eine Blutentnahme durchzuführen zu lassen, leistete der Mann laut Polizei Widerstand. Verletzt wurde aber niemand.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde der 31-Jährige nach der Blutentnahme im Polizeigewahrsam zum Ausnüchtern ins Kommissariat. In einem Strafverfahren werde er sich wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.