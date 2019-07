Blumenschau 2019: Mit einer Live-"Carving"-Vorführung begeisterte Künstler Steffen Merla aus Elisabethfehn am Samstag zahlreiche Besucher in Papenburg. Foto: Insa Pölking

Papenburg. Live-"Carving", Piraten-Fotos und musikalische Unterhaltung haben am ersten Blumenschau-Wochenende zahlreiche Besucher in den Stadtpark und an den Hauptkanal gelockt. Auch in den kommenden Wochen können sich die Gäste auf Festivals, Lesungen und Kleinkunst freuen.