Papenburg. Nach schwierigen Jahren geht es beim FC Germania 95 Papenburg nach eigener Darstellung des Sportvereins wieder bergauf. Vorsitzender bleibt Michael Klein.

Nachdem der Verein seine Herrenfußballmannschaft zwischenzeitlich vom Spielbetrieb habe abmelden müssen, sei es Trainer Jens Nee gelungen, eine neue Mannschaft zu formen, die nun in ihre dritte Spielzeit geht, berichtete Klein während der Generalversammlung. Gleich in der ersten Saison sei als Dritter der Sprung auf einen Aufstiegsplatz zur 3. Kreisklasse, auf den die Germanen aber verzichtet hätten. In der abgelaufenen Spielzeit belegte das Team Rang sieben.

Neben der Herrenmannschaft stellt der FC Germania 95 in der kommenden Saison eine C-Jugend. Außerdem nimmt die Hobbyfußballmannschaft "Blue Angels" am Spielbetrieb der Hobbyliga Emsland/Ostfriesland teil. Dort habe sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Meisterschaft gewonnen.

Seit dem Frühjahr gibt es im Verein, der derzeit rund 100 Mitglieder zählt, eine Steel-Darts-Abteilung. Gespielt wird dienstags und donnerstags im renovierten Clubheim. Für die Renovierung bedankte sich Klein bei den Helfern und Spendern. Nach Angaben von Geschäftsführer Johannes Korporal steht der Verein auf gesunden Füßen



Der wiedergewählte Klein kündigte wie auch die übrigen Vorstandsmitglieder an, die Führungsposten nur bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 2020 zu bekleiden. Neuer 2. Vorsitzender ist Manfred Südkamp, als neuer Schriftführer wurde Herbert Hillebrand gewählt. Korporal bleibt Geschäftsführer. Zum erweiterten Vorstand gehören Jens Nee als Sportwart. Sein Stellvertreter ist Marco Reemts, der zudem auch Pressewart ist. Jugendwart ist Michael Schmidt, zum Sozialwart wurde Axel Pielage gewählt.