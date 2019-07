Papenburg. Mit einem Freispruch ist am Freitagmittag vor dem Amtsgericht Papenburg der Prozess um eine Körperverletzung zu Ende gegangen. Einem 19-Jährigen wurde vorgeworfen, im Oktober letzten Jahres einen 22-Jährigen körperlich misshandelt oder geschädigt zu haben.

Vor der Diskothek Stricker in Dörpen sei es zwischen dem Beschuldigten und dem Nebenkläger zu einer Auseinandersetzung gekommen. Hierbei sei am Bein des 19-Jährigen eine kleine Glasflasche zersprungen, die dem Geschädigten gehörte. Nach Worten mehrerer Zeugen sowie dem Angeklagten selbst ist es daraufhin zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung gekommen. Anschließend holte zunächst der Nebenkläger zum Schlag aus und traf den Beschuldigten nur leicht an der Stirn. Um sich zur Wehr zu setzen, schlug der Angeklagte daraufhin den alkoholisierten 22-Jährigen und traf ihn am rechten Auge. Der Geschädigte selbst erinnerte sich an das Geschehen nur noch teilweise.



Dauerschaden nicht auszuschließen

Durch den Schlag zog sich der Nebenkläger unter anderem eine Risswunde am rechten Unterlied sowie ein Netzhautödem zu. Der junge Mann habe daraufhin in einer Oldenburger Klinik eine Drainage eingesetzt bekommen. Diese habe er vier Monate tragen müssen, um den Tränenkanal wieder zusammenwachsen lassen zu können. Ein Dauerschaden sei nicht auszuschließen.

„Es ging von beiden Seiten eine gewisse Aggression aus, woraus resultierend kann man nicht genau sagen. Aber auch der Nebenkläger suchte die Konfrontation“, begründete Rainer Wesselmann, stellvertretender Direktor des Amtsgerichts Papenburg, seine Urteilsentscheidung. „Faust ins Gesicht wurde mit Faust ins Gesicht beantwortet. Solche Folgen werden vom Angeklagten vorher nicht geplant gewesen sein.“

Mit der Urteilsentscheidung kam der Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach. „Obwohl man auch normal antworten kann, wenn eine Flasche zu Bruch geht“, fügte der Staatsanwalt seinem Plädoyer hinzu. „Die Stärke des Schlags des Beschuldigten, war nicht angemessen.“

