Im Sitzungssaal des Papenburger Amtsgerichtes wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Foto: Gerd Schade/Archiv

Papenburg. Reumütig und geständig hat sich am Freitagvormittag ein 19-jähriger Mann aus dem nördlichen Emsland am Papenburger Amtsgericht gezeigt. Er räumte ein, im vergangenen Jahr einem damals zehnjährigen Mädchen über soziale Netzwerke sein Geschlechtsteil gezeigt zu haben. Zudem forderte er das Mädchen auf, sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen.