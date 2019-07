Papenburg. Am Freitagvormittag ist das Traditionsschiff „Familietrouw“ aus Veendam in Papenburg eingelaufen. Das Plattbodenschiff von 1894 besucht die Fehnstadt im Rahmen der Blumenschau 2019.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, liegt es noch bis zum Ende der Hauptzeit der Blumenschau am 4. August im Hauptkanal vor der Alten Drostei. An den Samstagen des 20. und 27. Juli sowie am 3. August werde es dort jeweils ein „Open Ship“ geben, bei dem alle Interessierten das Traditionsschiff besuchen können. Am 27. Juli findet zudem der Veendamer Tag statt, an dem um 12 Uhr der Volksliedsänger Wim Dussel das in Veendam bekannte „Kiepkerllied“ singen wird.

Die Blumenschau 2019 läuft dazu entlang des Hauptkanals vom Forum Alte Werft bis zum Rathaus und im Stadtpark. Eigens zur Schau haben die Kommunen Veendam und Papenburg mithilfe des Zweckverbandes Ems-Dollart-Region eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit vereinbart. Ein Teil davon ist der Besuch des Veendamer Traditionsschiffes.