Papenburg. Sich als Kapitän oder Seefrau verkleiden und ein kostenloses Erinnerungsfoto bekommen – das geht an diesem Wochenende, 20. und 21. Juli 2019, bei einer Foto-Aktion, die vom Einzelhandelsnetzwerk „Starke Partner Papenburg“ im Rahmen der Papenburger Blumenschau durchgeführt wird.

