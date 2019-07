Papenburg. Am Wochenende findet im nördlichen Emsland sowohl der Konzertsommer, als auch ein „Live-Carving“ mit einem Motorsägen-Künstler im Papenburger Stadtpark statt. In Sachen Fußball gibt es beim Sportverein DJK Eintracht Papenburg den Stadtpokal und den Hanrath-Cup. Zudem gibt es ein Festival, Partys und Schützenfeste.

Am Freitag, 19. Juli, geht der Papenburger Konzertsommer um 19 Uhr im für die Blumenschau neu gestalteten Stadtpark weiter. Auftreten wird die aus Hannover stammende Herbert Grönemeyer-Coverband „Ö-Band“. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 20. Juli, wird Motorsägen-Künstler Steffen Merla aus Elisabethfehn im Stadtpark Papenburg im Rahmen der Blumenschau ab 11 Uhr beim „Live-Carving“ zeigen, wie aus einem Holzstamm ein Kunstwerk wird.

Ebenfalls am Freitag, 19. Juli, findet ab 19 Uhr, auf dem Gelände des Sportvereins DJK Eintracht Papenburg, Splitting links, der 39. Stadtpokal im Fußball statt. Blau-Weiß Papenburg II, BW Papenburg III, DJK Eintracht Papenburg I und II, TuS Aschendorf I und II, SV Herbrum, SV Aschendorfermoor und FC Germania Papenburg spielen um den Wanderpokal. Gespielt wird in drei Gruppen mit je drei Mannschaften zeitgleich auf drei Plätzen.

Seit Montag kämpfen zwölf Fußballmannschaften um den Hanrath-Cup. Das Turnier, bei dem es um 1000 Euro Preisgeld geht, wird ebenfalls auf dem Gelände des Sportverein DJK Eintracht Papenburg ausgetragen. Am Sonntag, 21. Juli, treten ab 13 Uhr die acht qualifizierten Mannschaften im Finale gegeneinander in zwei Gruppen an.

In der Samtgemeinde Lathen findet am Samstag, 20. Juli, ab 16 Uhr, das Festival „Diskomühle“ an der Hilter Mühle statt. Fünf DJs unterhalten auf zwei Tanzflächen die Freunde elektronischer Musik. Laut Veranstalter legen DJ Michael Disco, Mark Hustle, Michi Pop, Pascal Heidelberg und Deejay Maximal auf. Restkarten kosten an der Tageskasse 25 Euro.

In Börgermoor, Heede, Lathen-Wahn und Werlte werden am diesem Wochenende die neuen Schützenkönige ermittelt.

In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt das Motto am Freitag „Happy Hour Music Mix“ und am Samstag „Hip Hop and you don´t stop“. Beide Abende starten um 23 Uhr und DJ Marco wird auflegen.