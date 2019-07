Papenburg. Im Kino Papenburg startet am Donnerstag, 18. Juli 2019, die Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Der König der Löwen“. Die VHS-Filmrolle zeigt in der neuen Kinowoche den Krimi „Ein Gauner & Gentleman“.

In "Der König der Löwen" wird mit dem Löwenjungen Simba der zukünftige König der Savanne geboren. Simba ist der Sohn von Mufasa. Doch durch niederträchtige Machenschaften erschleicht sich Mufasas Bruder Scar den Thron und Simba wird ins Exil verbannt. Mit dem quirligen Erdmännchen Timon und dem lebenslustigen Warzenschwein Pumbaa gewinnt er neue Freunde und wächst unbeschwert heran. Als junger Löwenmann beschließt Simba, dass es Zeit ist den Kampf gegen Scar aufzunehmen und den Thron zurückzuerobern.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 22., und Mittwoch, 24. Juli, "Ein Gauner&Gentleman": Der Bankräuber Forrest Tucker (Robert Redford) wurde in den 1920er Jahren geboren und verbrachte die meiste Zeit seines Lebens hinter Gittern. Tucker gilt aber auch als Ausbruchskönig, denn im gelingt immer wieder die Flucht, selbst von Alcatraz konnte er fliehen. 1981 raubt er mit seinen Komplizen Teddy (Danny Glover) und Walter (Tom Waits) eine Bank nach der anderen aus. Als der Polizist John Hurt (Casey Affleck) der Bande auf die Schliche kommt, müssen sich die Ganoven in Acht nehmen.