Papenburg. Der Wettbewerb um den Papenburger Stadtpokal, der bereits zum 39. Mal zwischen den fußballspielenden Vereinen in der Fehnstadt ausgetragen wird, findet am Freitag, 19. Juli 2019, statt. Neun Mannschaften beteiligen sich an dieser Traditionsveranstaltung.

Ausrichter ist in diesem Jahr der Sportverein DJK Eintracht Papenburg, der im September auf sein 60-jähriges Bestehen zurückblicken wird. Auf dem Sportplatz am Splitting links stehen sich an diesem Abend ab 19 Uhr Pokalverteidiger Blau-Weiß Papenburg II, BW Papenburg III, DJK Eintracht Papenburg I und II, TuS Aschendorf I und II, SV Herbrum, SV Aschendorfermoor und FC Germania Papenburg gegenüber.



Gespielt wird in drei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften zeitgleich auf drei Plätzen. In Gruppe A treffen Eintracht, Aschendorf II und Germania aufeinander, in Gruppe B Blau-Weiß II, Herbrum und Eintracht II und in Gruppe C Aschendorf I, Blau-Weiß III und Aschendorfermoor. Die Spielzeit beträgt jeweils 30 Minuten. Die Gruppensieger sowie der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich für das Halbfinale, an das sich ein Elfmeterschießen um Platz drei anschließt, ehe das ebenfalls 30-minütige Finalspiel angepfiffen wird.

Der Pokal war 1958 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Sportvereins FC Germania 08 Papenburg von Bürgermeister Godfried Meyer gestiftet worden und sollte nach dem Ortsderby des Jubiläumsvereins gegen den Stadtrivalen Amisia 09 überreicht werden. Das Spiel kam jedoch nicht zustande und der Pokal blieb mehr als 20 Jahre achtlos stehen.

Anlässlich des 350-jährigen Bestehens der Stadt Papenburg im Jahr 1981 erinnerte man sich dieser Trophäe wieder und führte auf Initiative von Hermann-Josef Döbber erstmals ein Fußball-Pokalturnier durch, an das sich alle fußballspielenden Vereine in der Stadt Papenburg einschließlich der Eingemeindungen beteiligen sollten. Der Initiator knüpfte daran die Bedingung, dass der Fußball-Stadtpokal fortan jährlich im Wechsel an den einzelnen Spielorten stattfinden sollte.

Die Intention bestand darin, vor allem den kleineren Vereinen in Papenburg die Chance zu geben, auch einmal gegen höherklassige Mannschaften anzutreten und dabei viele Zuschauer in ihre Heimatstadien zu locken. Der gestiftete Cup wurde somit zu einem Wanderpokal.