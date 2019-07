Papenburg. An diesem Mittwoch, 17. Juli 2019, wird die Papenburger Blumenschau um 11 Uhr im Stadtpark eröffnet. Der Eintritt ist frei.

Eine Führung über die noch nicht eröffnete Schau im Stadtpark erhielt der Rat Veendam mit Vertretern des Rates der Stadt Papenburg. Weil die niederländische Gemeinde und die deutsche Fehnstadt als Partner auf der Blumenschau auftreten, stand für den Abschluss des „politischen Jahres“ in Veendam ein Besuch in Papenburg auf dem Programm.

Bei einer kleinen Führung über die Baustelle der Blumenschau konnten sich die Lokalpolitiker um den Veendamer Bürgermeister Sipke Swiestra bereits einen ersten Eindruck verschaffen. Eine Pause gab es beim Themengarten der Gemeinde Veendam. „Es ist wirklich beeindruckend, was man nun schon sehen kann. Wir sind überzeugt, dass es eine tolle Veranstaltung wird, für Papenburg und auch für Veendam“, sagte Swiestra nach dem Rundgang.

Begleitet wurden die niederländischen Gäste von mehreren Vertretern aus dem Papenburger Stadtrat sowie vom Ersten Stadtrat Hermann Wessels (CDU), Stadtbaurat Jürgen Rautenberg und Blumenschau-Projektleiter Heiko Abbas. „Wir freuen uns sehr, dass der Rat der Gemeinde Veendam sich entschlossen hat, bereits vor Beginn der Kernzeit der Blumenschau eine Reise nach Papenburg zu machen“, sagte Wessels.

Neben der Führung durch den Stadtpark nahmen die Ratsmitglieder aus Veendam und Papenburg auch den mit mehr als 300 Blumenkübeln, fünf Blumenbrücken und Seerosen im Kanal sowie sechs Kapitänsinseln den Hauptkanal in Augenschein. „Das Stadtbild präsentiert sich wirklich hervorragend“, betonte Swiestra.

Einige der Veendamer werden am Mittwoch erneut zu Gast in Papenburg sein, bei der Eröffnung der Blumenschau 2019 – „Zeit für Entdecker“ im Stadtpark. Danach haben auch alle Besucher die Möglichkeit, sich den Veendamer Themengarten und viele weitere Attraktionen im Stadtpark anzusehen. Er öffnet am heute für alle Gäste seine Pforten. Bis zum 4. August dauert die „Sonderschau der Kontinente“ dabei. Der Besuch ist kostenlos, die Blumenschau kostet keinen Eintritt.

