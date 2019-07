Die "Ö-Band" spielt am Freitag im Papenburger Stadtpark Lieder von Herbert Grönemeyer. Foto: Papenburg Marketing GmbH

Papenburg. Im neu zur Blumenschau gestalteten Stadtpark in Papenburg, der am Mittwoch wieder eröffnet wird, spielt am Freitag die "Ö-Band" und bringt Lieder von Herbert Grönemeyer auf die Bühne.