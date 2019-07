Papenburg. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Papenburg, Technik und Wirtschaft, sind als „Europaschule in Niedersachsen“ für weitere fünf Jahre rezertifiziert worden.

Die Übergabe der Urkunde fand im Friedenssaal des Osnabrücker Rathauses in feierlichem Rahmen statt. Schulleiter Peter Peters und Oberstudienrat Anno Immenga nahmen die „in Anerkennung der besonderen schulischen Förderung des Europagedankens“ für die BBS Papenburg in Empfang. Die Urkunde überreichte Rainer Knippenberg von der Landesschulbehörde.

Die Europafahne auf dem Schulgelände zeigt nach Auffassung der BBS deutlich, wo einer ihrer Schwerpunkte liegt. Sie wolle noch deutlich länger als die kommenden fünf Jahre Europaschule bleiben, versichern die BBS in einer Pressemitteilung. „Klar, wir machen weiter“, wird Immenga darin zitiert. Bei ihm laufen zusammen mit seinem Kollegen Jürgen Kathmann die Fäden für das Thema Europa an der Schule zusammen.

Peters legte in seiner Ansprache bei der feierlichen Übergabe aber großen Wert darauf, dass die Auszeichnung dem ganzen Kollegium gebühre. Zum einen engagierten sich viele Lehrer selbst beim Thema Europa, zum anderen sprängen Lehrkräfte im Unterricht ein, wenn ihre Kollegen einen der zahlreichen Schüleraustausche begleiten. Europaschule zu sein, bedeute also Gemeinschaftsarbeit.

Für Peters ist die Rezertifizierung „ein wunderbares Ergebnis“ des geleisteten Engagements aller Beteiligten. Knippenberg bescheinigte ihm und seiner Schule, „dass Ihre Schülerinnen und Schüler Europa hautnah erleben können und dürfen, vor Ort und auch in Papenburg“.

Erstmals hatten sich die BBS im Jahr 2005 erfolgreich für die Auszeichnung beworben. Der jüngste Antrag umfasse bis zu 90 Seiten und liste auch auf, wie das Thema Europa in der Einrichtung gelebt wird – unter anderem mit Austauschprogrammen in zeitweise bis zu zwölf verschiedenen europäischen Ländern. „Das heißt, dass viele Schülerinnen und Schüler in den Genuss eines Austausches kommen können“, erklärte Immenga. Die Papenburger Berufsschulen gehörten zu den mittlerweile insgesamt rund 170 Europaschulen, die es laut Landesschulbehörde in Niedersachsen gibt.

Die BBS befinden sich Immenga zufolge auch im Zertifizierungsverfahren als Botschafterschule des Europäischen Parlamentes. Als Botschafterschule möchten die BBS Papenburg nach eigenem Bekunden ihr europäisches Engagement noch weiter stärken. „Wir hoffen im Herbst diesen Jahres als Botschafterschule zertifiziert zu werden“, so Immenga.