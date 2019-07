Papenburg. Rund 100 Besucher sind der Einladung der Volkshochschule (VHS) Papenburg zur Abschlussveranstaltung des Projektes „Vielfalt erleben in Papenburg“ gefolgt.

Vor etwa 50 Zuhörern referierte zunächst Moses Sikaala, gebürtiger Sambianer aus Bonn, über die Auswirkungen des Klimawandels in seinem Heimatland und über verschiedene Maßnahmen, um das Leben der Menschen erträglicher zu gestalten. Weitere 50 Gäste kamen hinzu, als im Anschluss an den Vortrag die Gruppe Revolution R aus Oldenburg auftrat und Reggae, Ragga und Rap, gemischt mit afrikanischen Rhythmen und einer Prise Rock spielte. Dazu wurden original afrikanische Spezialitäten aus West- und Ostafrika angeboten.

Die Stimmung in der Villa Dieckhaus war nach Angaben der VHS ausgelassen. Überdies könne eine Spende in Höhe von 300 Euro an die Dodo-Bahati-Stiftung übergeben werden, die sich unter anderem gegen die Wilderei im Virungapark im Kongo einsetzt, Schulpatenschaften anbietet und Waisenkinder unterstützt.