Papenburg. Mit 13:1 Punkten hat sich die Jugendmannschaft des Schachclubs (SC) Papenburg den Landesmeistertitel in der Altersklasse U 14 gesichert. Am Ende hatten die Fehnstädter zwei Zähler Vorsprung vor dem Hagener SV.

In der Aufstellung Sören Evering, Andreea Roncea, Enna Evering und Maja Kube ließ das Team nach Angaben des SC von Beginn an wenig Zweifel an seinem zweiten Platz der Setzliste aufkommen. Lediglich in der dritten Runde musste mit dem Unentschieden gegen die Mannschaft aus Isernhagen ein kleiner Rückschlag in Kauf genommen werden, der aber durch den Sieg gegen die Nummer 1 der Setzliste ausgeglichen werden konnte.



Besonders erfreulich war aus Sicht des Vereins das Abschneiden von Roncea und Enna Evering, die mit 13,5 Brettpunkten aus den sieben Runden maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft gehabt haben.

Für das folgende Turnier, die Norddeutschen Landesmannschaftsmeisterschaften im September, musste sich der Schachclub Papenburg nun seine Gedanken machen. Sowohl die U 14 als auch die reinen Mädchenteams der U 14w spielen zeitgleich um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Da die Konkurrenz im gemischten Feld in der U 14 auf Landesebene noch deutlich stärker ist, entschied man sich, mit der Mädchenmannschaft an den Start zu gehen. Gemeinsam mit einer Gastspielerin aus Stade werden die Papenburger Mädchen im September in Kiel antreten. Begleitet von Joachim Feldmann, 2. Vorsitzender des Schachclubs, erhofft man sich die erneute Teilnahme an der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft zwischen Weihnachten und Neujahr in Neumünster.