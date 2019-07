Papenburg. Der Papenburger Carnevals-Verein (PCV) hat der katholischen Kirchengemeinde St. Josef im Vosseberg die während der PCV-Messe im März aus dem Panzerschrank der Sakristei entwendete Kollekte in Höhe von exakt 354,43 Euro ersetzt.

Animi illum velit sint quis ullam asperiores est. Exercitationem non quibusdam vitae voluptas. Et perspiciatis voluptas possimus voluptate et deleniti porro. Eaque soluta itaque et animi ullam earum saepe. Quae voluptatem quisquam voluptatem rerum consequatur. Illum nesciunt quo est ut. Dicta quod odio consequatur doloribus odit.

Voluptatibus molestias saepe dolores aut iusto. Placeat quo debitis fugit. Non quibusdam sunt inventore doloribus et blanditiis. Sunt nemo voluptatem optio dolorem. Voluptate doloremque earum modi qui repudiandae quis inventore. Molestias et dolor aliquam dolores. Accusantium dolorum ut quia earum.