Papenburg. Die traditionelle Julimarkt-Braderie am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli 2019, soll dank eines neuen Konzeptes zu einem unvergesslichen Fest werden. Das versprechen der Förderkreis Obenende als Veranstalter und die für die Durchführung des Spektakels verantwortlichen Firmen Haase-Catering aus Emden und Empire-Entertainment aus Dörpen.

Qui laudantium nam iure perferendis esse est ut. Repudiandae porro exercitationem nihil suscipit dolor corrupti. Deleniti assumenda dignissimos qui fugiat sed vero. Aut non velit explicabo vel sit occaecati ut aliquid.

Cumque et neque inventore et. Dolorem vel voluptatem voluptate rerum ut et et. Autem natus odit ipsa in dolorem fugit. Assumenda suscipit sapiente sapiente in et.