Aschendorf. In der Ortsmitte von Aschendorf ist jetzt ein größerer Leerstand beseitigt worden: In das frühere Ladenlokal von "Uwes Grill" ist eine Filiale von "Weight Watchers" gezogen.

Statt um Kalorienaufbau geht es jetzt also um gesunde Ernährung und Gewichtsreduzierung. Betreiberin der Weight-Watchers-Filiale ist Gabriele Hinrichs. Sie ist bereits seit zwei Jahren am Baumschulenweg in Meppen mit einer solchen Filiale aktiv und eröffnet nun an der Großen Straße 93 in Aschendorf, wo sie auch wohnt, eine zweite.

Seit dem Umzug des Grill-Restaurants in das Gewerbegebiet Nienhauser Bogen Ende 2017 stand das Ladenlokal leer. Inzwischen hat Uwe Weseler das Gewerbeobjekt an die Aschendorferin Gerlinde A. Schulte verkauft, die als Hausverwalterin und -vermieterin im gleichen Gebäudekomplex aktiv ist. Sie hat das frühere Restaurant in zwei Einheiten unterteilt, der frühere Restaurantbereich wird zu einem Büro, der ehemalige, etwa 90 Quadratmeter große Gastraum ist nun ein Seminarraum und ein Shop für Weight-Watchers-Produkte, den Gabriele Hinrichs gemietet hat.

Die gelernte Sozialversicherungsangestellte hat nach eigenen Angaben vor einigen Jahren selbst 58 Kilogramm abgenommen mit dem Anbieter, der sich als "Weltmarktführer für aktives Gewichtsmanagement" bezeichnet. In Workshops, die jeden Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr in den Räumen an der Großen Straße stattfinden, tauschen die Teilnehmer sich aus zum Thema Ernährung, Zu- und Abnehmen und sportliche Aktivitäten aus. Im Shopbereich gibt es Bücher zum Thema Ernährung und gesundes Kochen sowie Produkte, die beim Kaloriensparen helfen sollen.