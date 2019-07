Aschendorf. Am kommenden Wochenende, 13. und 14. Juli 2019, findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Emsländischer Kultoursommer erstmals ein Bürgerfest auf Gut Altenkamp in Aschendorf statt.

Jeweils zwischen 11 und 17 Uhr wird „in improvisierten Spielszenen immer wieder auf regionale historische Ereignisse Bezug genommen und versucht, das 18. Jahrhundert auf Altenkamp so realistisch wie möglich aufleben zu lassen“, erklärt Silke Suhrberg-Röhr vom Organisationsteam des Bürgerfestes in einer Pressemitteilung der Stadt Papenburg. Hierzu reisen aus ganz Deutschland etwa 150 Historiendarsteller an, die das Ziel haben, Geschichte greifbar zu machen. Im Barockgarten des Herrenhauses wird es ein „Gartenfest im Stil des Rokokos” mit diversen Spielen geben. Auch die Besucher sind eingeladen, beispielsweise am Scheibenschießen oder den höfischen Tänzen teilzunehmen.



Zweimal täglich werde es Reitvorführungen der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg geben. Derartige barocke Reiterei gibt es laut Eike Hinrichs, Mitglied des Organisationsteams von Papenburg Kultur, nicht oft zu sehen. Sie seien daher etwas ganz Besonderes. „Ganz passend ist auch die Ausstellung, die beispielsweise nachgenähte Kleider aus der Zeit zeigt“, erklärt Hinrichs auf Anfrage unserer Redaktion. „Drunter und Drüber – eine kleine Kostümkunde“ gibt einen Überblick über die Mode des 18. Jahrhunderts und verschiedene Jagdwaffen. „Besonders spannend“ sei zudem der Nachbau eines kleinen Schifferbootes, das auf dem Gutsgelände zu sehen sein werde. Weiter werde sich laut Hinrichs „unsere Schminkfee für die Gesichter der Kinder schöne Masken im Stil des Rokokos einfallen lassen.“

„Und wer einmal das Reisen im 18. Jahrhundert nachempfinden möchte, hat dazu bei Kutschfahrten in die nähere Umgebung Gelegenheit“, so Suhrberg-Röhr.

Der Eintritt inklusive des Besuches der aktuellen Ausstellung Stadt-Land-Fluss kostet für Familien 14 Euro, für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 4 Euro. Um die Illusion des Rokokos nicht zu zerstören, werden Besucher gebeten, auf eigene Kostümierung zu verzichten.