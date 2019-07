Papenburg. Zum Teil herausragende Leistungen trotz großer Hitze sind bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften im Papenburger Waldstadion geboten worden. Es gab viele knappe Entscheidungen, zudem wurden nach zahlreiche Kadernormen erfüllt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren im Dreikampf rund 250 Nachwuchsathleten der Altersklassen U 8 bis U 16 aus sechs Vereinen im nördlichen Emsland ebenso gefordert wie die fast 60 Helfer der gastgebeneden Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Papenburg-Aschendorf an den fünf Weitsprung- und vier Ballwurfanlagen.

Nach knapp zwei Stunden stand bei der wegen der Hitze zeitlich vorverlegten Meisterschaft die erste Siegerehrung an und nach drei Stunden war auch die letzte abgeschlossen. Viele konnten bei den zwar anstrengenden, aber an sich tollen Bedingungen ihre Leistungen steigern und so gab es mehrfach äußerst spannende Entscheidungen zu sehen und nicht selten waren die Punktabstände am Ende knapp.





Die Leistungsdichte führte dann auch zu Top-Resultaten, die gleich bei zehn Nachwuchsathleten und damit doppelt so viele wie im Vorjahr zu Normerfüllungen des im Herbst wieder startenden Kreiskaders der Jahrgänge 2006 bis 2008 reichten. Zudem finden sich viele, insbesondere auch die Mannschaften, mit ihren Leistungen auf vorderen Plätzen in der aktuellen Landesbestenliste ( ab U 12, www.nlv-la.de ) wieder.

Bei der Titelvergabe holte der Ausrichter in der Einzelwertung wie im Vorjahr neun Siege vor der LG Emstal Dörpen (5), Sigiltra Sögel (4) sowie Sparta Werlte und Eintracht Börger (je 1) und dominierte noch stärker in den Mannschaftswertungen, wo die Gastgeber acht von neun Siegen verbuchten. Lediglich bei den Jungen der Klasse U 10 mussten sie der LG Emstal knapp geschlagen den Sieg überlassen.





Mit einem Vorsprung von 207 Punkten kamen Ann-Kathrin Kuhr (W 14/LG Papenburg), Micah Schade (M 10/LG Emstal/192), Sören Schmees (M 14/LG Papenburg/180) sowie Milan Arlinghaus (M 8/Sögel/160) und Emma Kaltwasser (W 10/Papenburg/151) zu den deutlichsten Siegen. Äußerst knapp ging es dagegen in der Klasse M 13 zu, wo der Sieger Eric Moritz (Sögel) lediglich 10 beziehungsweise 33 Zähler auf die nachfolgenden Alexander Keimer und Marcel Blüschke (beide Papenburg) hatte. Ähnlich war es in der Klasse W 9, wo die Siegerin Lea Dwersteg (Emstal) nur 19 Punkte vor Juliana Kisser lag, die wiederum nur 3 respektive 5 Zähler mehr als Levke Meyer und Zoe Engelberts (alle Papenburg) sammelte.

Ergebnisse Leichtathletik-Dreikampf-Kreismeisterschaften U 8 bis U 16: M6: 1. Vincent Müller (Werlte/211 Punkte). M7: 1. Linus Casjens (Pap./633), 2. Dominik Sek (Pap./549), 3. Jonas Menke (Werlte/495). Mannschaft U8: 1. LG Papenburg-Aschendorf (Casjens, Sek, Jack Bewernitz, Elian Eilers, Mats Wiedemann/2254), 2. Werlte (Menke, Lian Kühnel, Marek Kohnen, Müller, F. Leugers/ 1636). M8: 1. Max Kampen (Emstal/ 795), 2. Julian Schockmann (LG Pap./768 ), 3. Bennet Kirste (Emstal/588). M9: 1. Milan Arlinghaus (Sögel/ 834), 2. Philipp Seitz (Pap./674), 3. Jarne Wessels (Emstal/612). Mannschaft U10: 1. LG Emstal (Kampen, Wessels, Kirste, Dominik Honstein, Konrad Coßmann/ 3101), 2. LG Pap. (Schockmann, Seitz, Lukas Falge, Maurice Korte, Paul Ganita/3028. M10: 1. Micah Schade (Emstal/1057), 2. Joder Osteresch (Pap./865), 3. Micha Lohmann (816). M11: 1. Ben Möller (Pap./899), 2. Hugo Coßmann (Emstal/867), 3. Mateo Henzen (Börger/847). Mannschaft U12: 1. LG Pap. I (Möller, Osteresch, Lohmann, Kevin Eckhardt, Samuel Opurum/ 4137 ), 2. LG Emstal (Schade, Coßmann, Linus Vahling, Hannes Buß, Christian Schoe/4051 Pkt), 3. LG Pap. II (Meyel Pohlenga, Conrad Radtke, Silas Spekker, Tizian Schmitz, Max Thieken/3260). M12: 1. Robin Lissner (Emstal/1212), 2. Nikita Moor (Pap./ 1126), 3. Julius Casjens (Pap. 1089). M13: 1. Eric Moritz (Sögel/1174), 2. Alexander Keimer (Pap./1164), 3. Marcel Blüschke, (Pap./1141). Mannschaft U14: 1. LG Pap. (Keimer,Blüschke, N. Moor, Casjens, Jonathan Schmitz/5533). M14: 1. Sören Schmees (Pap./ 1304). 2. Jonathan Jansen (Pap./ 1124), 3. Philipp Jansen (Pap./ 1111). M15: 1. Lorenz Kleefeld (Sögel/ 1182). W6: 1. Nele Drost (Pap./558), 2. Luisa Kaltwasser (Pap./420), 3. Sophie Pötzsch (Pap./371). W7: 1. Amelie Kronabel (Börger/693), 2. Leonie Hertel (Emstal/602), 3. Elisabeth Frericks (Emstal/596). Mannschaft U8: 1. LG Pap. (Larissa Kruse Toledo, Drost, Marit Osteresch, Mila Poelmann, Kaltwasser/2604), 2. LG Emstal (Hertel, Frericks, Helen Giese, Michelle Bentlage, Nele Ganseforth/2491). W8: 1. Lotta Santel (Sögel/1001). 2. Frieda Sprengel (Sögel/893), 3. Antje Schmalfeldt (Werlte/774), W9: 1. Lea Dwersteg (Emstal/874), 2. Juliana Kisser (Pap./855), 3. Levke Meyer (Pap./852). Mannschaft U10: 1. LG Pap. I (Kisser, Meyer, Zoe Engelberts, Theda Robben, Jette Jansen/ 4134), 2. LG Emstal (Dwersteg, Leonie Stein, Greta-M. Nannen, Luisa Schlöter, Julia Kruth/3848), 3. Werlte (Lina Thien, Schmalfeldt, Lynn-S. Weinans, Franziska Lau, Nora Flatken/3763). W10: 1. Emma Kaltwasser (Pap./1186), 2. Giulia Dillmann (Pap./1035), 3. Lena Drost (Pap./1018). W11: 1. Stella Tolksdorf (Pap./1213), 2. Svenja Schmees (Pap./1175), 3. Mayra Wessels (Emstal/1141). Mannschaft U12: 1. LG Pap. I (Tolksdorf, Kaltwasser, Schmees, Maja Kube, Dillmann/5745), 2. LG Pap. II (Drost, Marielena Eberbach, Leonie Surmann, Mara Beckefeld, Anna-Lena Renner/5038), 3. LG Emstal (Wessels, Katharina Jansen, Jule Wilken, Lena Brinker, Wiebke Kruth/4740). W12: 1. Mieke Wübben (Emstal/1222), 2. Mara Hermes (Emstal/1159), 3. Miriam Evering (Pap./1115). W13: 1. Lina Kuhlmann (Pap./1388), 2. Malena Schomaker (Pap./1257), 3. Anna Frericks (Emstal/1229). Mannschaft U14: 1. LG Pap. I (Kuhlmann, Schomaker, Laura Krüger, Lotte Goldenstein, Evering/6048), 2. LG Emstal I (Frericks, Wübben, Hilek Hempen, Lea Düthmann, Hermes/5987), 3. LG Pap. II (Katarzyna Gurda, Angelina Kisser, Charlotte Klapperich, Malgorzata Gurda, Jana Drost/5386). W14: 1. Anna-Kathrin Kuhr (Pap./1437), 2. Christiane Hackling (Pap./1230), 3. Sina E. Krüger (Werlte/1205). W15: 1. Grete Kuhr (Pap./1414 ) 2. Lore Albers (Emstal/1347), 3. Emma Plock (Emstal/1306). Mannschaft U16: 1. A. Kuhr, G. Kuhr, Hackling, Svea Machatsch, Clara Klapperich/6305), 2. LG Emstal (Albers, Plock, Polina Garmasch, Louisa Terhorst, Lisa Franzen/6147).