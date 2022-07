Dem 18-Jährigen hielt die Staatsanwaltschaft vor, zwischen Juni und September 2011 ein Moped und zwei Roller gestohlen zu haben. Die beiden Roller hat er demnach gemeinsam mit dem Mitangeklagten in Papenburg gestohlen. Dabei sollen sich beide auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht haben. Der 18-Jährige hat zudem auf dem Gelände eines Busunternehmens einen Schlüsselbund aus einem unverschlossenen Bus entwendet. Die beiden Angeklagten räumten die Taten großenteils ein. Der 17-Jährige gab an, den vom Mitangeklagten gestohlenen Schlüsselbund am nächsten Tag zurück zum Busunternehmen gebracht zu haben, was sich als zutreffend erwies.