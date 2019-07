In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden am Papenburger Hauptkanal zwei Einbrecher von Nachbarn gestört. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Papenburg. Aufmerksame Nachbarn haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Einbruch am Hauptkanal links in Papenburg verhindert.