Papenburg. Auf dem Vorplatz des Papenburger Kinos am Hauptkanal findet am 12. und 13. Juli wieder ein Open-Air-Kino statt. Darauf weist die Papenburg Marketing GmbH (PMG) in einer Pressemitteilung hin.

Beginn ist am Freitag, 12. Juli, und am Samstag, 13. Juli, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gezeigt wird am Freitag der Film „Wunder“ mit Julia Roberts und am Samstag „Der Vorname“ mit Christoph Maria Herbst. An beiden Tagen sorgt jeweils ab 20 Uhr der Musiker Alex Koop für Live-Musik. Um 22 Uhr beginnen an beiden Tagen die Filme.

Romanverfilmung „Wunder“ zum Auftakt

Den Auftakt bildet am Freitag die Romanverfilmung „Wunder“ mit Hollywood-Superstar Julia Roberts. Darin geht es um August Pullmann (Jacon Tremblay), der von allen „Auggie“ genannt wird, aber trotz seiner humorvollen und liebenswerten Art seit seiner Geburt ein Außenseiter ist.

Er hat aufgrund eines Gendefektes ein stark entstelltes Gesicht, das es unmöglich erscheinen lässt, dass er auf eine reguläre Schule geht. Stattdessen wird er zu Hause von seiner Mutter Isabel (Julia Roberts) unterrichtet. Als er jedoch zehn Jahre alt wird, diskutieren seine Mutter und sein Vater (Owen Wilson) darüber, ihn nicht vielleicht doch am üblichen Schulbetrieb teilnehmen zu lassen.

Welchen Namen soll das Kind bekommen?

Am Samstag wird die deutsche Komödie „Der Vorname“ mit Christoph Maria Herbst, Caroline Peters, Justus von Dohány, Florian David Fitz und Janina Uhse gezeigt. Zwei Paare diskutieren kontrovers über die Wahl des Vornamens eines ungeborenen Jungens. Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) wollen ihr Kind Adolf nennen.



„Seit der Eröffnung des Kinocenters ist das Open-Air-Kino im Sommer eine schöne Tradition“, wird Kinobetreiberin Astrid Muckli in der Mitteilung zitiert. Sie organisiert die Veranstaltung in Kooperation mit der PMG. Für PMG-Eventmanager Roland Averdung ist die Veranstaltung eine feste Größe im Kalender. „Es ist immer eine besondere Atmosphäre im Sommer und wir hoffen auch in diesem Jahr wieder auf viele Besucher“, so Averdung.