Papenburg. Das Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf hat nun acht Auszubildende zu Medizinischen Fachangestellten (MFA) nach der bestandenen Prüfung feierlich verabschiedet. Das geht aus einer Pressemitteilung des Hospitals hervor.

„Im Namen der Hauptgeschäftsführung gratuliere ich ihnen, wir sind stolz auf sie“, sagte Geschäftsführerin Veronika von Manowski zu den Absolventinnen. „Ihre Ausbildung ist überaus vielfältig gestaltet.“ So seien die Auszubildenden nicht nur in den Ambulanzen eingesetzt worden, sondern auch in den Funktionsbereichen, der Zentralen Notaufnahme (ZNA), der Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP), dem Ambulanten Operationszentrum (AOZ) oder auch den bettenführenden Bereichen wie der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP).

Auch Elisabeth Bröring, Managerin der Ambulanzen und Medizinischen Versorgungszentren, gratulierte: „Ich bin sehr stolz auf sie, da sie gerade im praktischen Teil sehr gut abgeschnitten haben. Das zeugt auch von einer guten Ausbildung in unserem Hause.“ Neben der Personalabteilung, den Ausbildern der einzelnen Abteilungen und der Unternehmensleitung gab es auch gute Wünsche von der Mitarbeitervertretung des Marien-Hospitals.

Die Prüflinge blickten beim gemeinsamen Frühstück auf eine vielschichtige, dreijährige Ausbildung zurück. „Mir gefällt besonders die Abwechslung an dem Beruf“, berichtete Insa Berghaus aus Bunde. Vor allem der Patientenkontakt sei ihr wichtig.

Folgende Schüler haben ihre Ausbildung erfolgreich bestanden: Janina de Vries aus Papenburg, Regina Metzger aus Werpeloh, Janina Bruns aus Heede, Elvira Swart aus Wymeer, Insa Berghaus aus Bunde, Kim Hartung aus Bunderhee, Nour Ergin aus Weener und Eugenia Koch aus Papenburg.