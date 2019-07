Papenburg. Fruchtig oder herb, mild oder stark, hell oder dunkel: Für Kenner und Liebhaber des Gerstensaftes hält das Bierfest in Papenburg eine vielfältige Mischung verschiedener Sorten und Geschmacksrichtungen bereit.

Nach dem Auftakt am Freitagabend findet die zweitägige Veranstaltung auf dem Platz an der St.-Antonius-Kirche am Samstag 18 Uhr ihre Fortsetzung. Insgesamt zehn Brauereien bieten an einer 25 Meter langen Theke ihre Spezialitäten an. Wer kein Bier mag, dem werden Wein, Kaffeespezialitäten und Limonade ausgeschenkt. Feste Nahrung gibt es indes auf einer kleinen Streetfood-Meile. Für den musikalischen Rahmen wird am Samstagabend die Oldenburger Band „MiddnMang“ sorgen. Der Eintritt ist frei.