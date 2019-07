Ihren Kurzfilm "Die Umweltdetektive – Falsches Spiel in der Natur“ stellten die 13 Kinder im kleinen Theater im Forum Alte Werft vor. Foto: Lisa Grefer

Papenburg. Das Jugendzentrum (JUZ) Papenburg hat die Premiere seines Kurzfilmes „Die Umweltdetektive – Falsches Spiel in der Natur“ im kleinen Theater im Forum Alte Werft gefeiert. Entstanden war der Film, an dem 13 Kinder beteiligt waren, während eines viertägigen Spielfilmworkshops in den Osterferien.