Papenburg. Die 73 Abschlussschüler der Jahrgänge 9 und 10 der Heinrich-von-Kleist-Schule können in diesem Sommer nicht nur die Sommerferien sondern auch das Ende ihrer Schulzeit an der Papenburger Oberschule feiern. Die Zeugnisübergabe wurde in der Aula der Schule im Rahmen einer Feierstunde zelebriert.

Vorausgegangen war ein Wortgottesdienst unter der Leitung von Pastor Andreas Bröcher in St. Josef im Vosseberg, den die Schüler der Abschlussjahrgänge und der Schulchor mitgestalteten, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Schulleiterin Marita Niehoff sprach in ihrer Rede ein Thema an, das wohl alle Beteiligten momentan beschäftigt: Die inklusive Schule. Das Konzept wurde in Niedersachsen im Schuljahr 2013/2014 verbindlich eingeführt – dies war auch das Jahr, in dem viele der verabschiedeten Jugendlichen an die Oberschule kamen. „Ich freue mich, wenn Dinge gelingen, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden und bei denen der Eindruck vermittelt wird, es sei nicht möglich, erfolgreich zu sein. Noch mehr freue ich mich, wenn das hier vor Ort passiert. Zeigt es doch, was für kompetente Menschen hier gemeinsam an einem Strang ziehen und etwas Neues in die Welt bringen. Ihr habt der verordneten Inklusion ein lebendiges Gesicht gegeben“, so Niehoff.



Die Schulband und der Chor sorgten für die passende musikalische Untermalung der Feierstunde. Der Chor wandelte das bekannte Lied „Auf uns“ ein wenig um und ließ mit „Ein Hoch auf euch“ die Abschlussschüler hochleben.

Feierlich wurde es, als die Schüler auf die Bühne gerufen wurden, um ihr Abschlusszeugnis und das Jahrbuch der Heinrich-von-Kleist-Schule von ihren Klassenlehrern entgegenzunehmen. Unter großem Applaus wurden sie in ihre Zukunft entlassen.

Natürlich durfte auch die Auszeichnung der Jahrgangsbesten nicht fehlen: Diese Ehre wurde gleich zwei Schülern zuteil, die die Note 1,6 erreichten. Sie wurden noch einmal von Niehoff beglückwünscht.

Schülersprecher Florian Pfeiffer bedankte sich in seiner Rede bei Eltern und Lehrern für deren Begleitung während der Schulzeit und beim Profil Gesundheit und Soziales des Jahrgangs 9, das den anschließenden Sektempfang und das Catering organisiert hatte.

Zur Sache Die Abschlussschüler der Heinrich-von-Kleist Schule Ilja Borodin, Mika Krüger, Christoph Lind, Jesica Kracht, Eric Marton, Chantal Plenter, Tom Südkamp, Dennis Overes, Henrik Rohleder, Leon Scheibner, Marlon Albers. Marvin Berghaus, Daniel Bondarenko, Alexandra Braun, Felix della Valle, Celyna Hahn, Niklas Heyen, Marie Holtermann, Nikola Kecman, Kassandra Kracht, Lena-Sophie Krebs, Vanessa Lohmann, Lennart Plock, Sven Rosema, Matthias Schleining, Marvin Michael Schoormann, Wiktoria Singh, Kacper Sowa, Jonas Tinnemeyer, Andrea Vajda, Ailina Welp, Michael Wilhelm, Dominika Zelichowska. Justin Burgardt, Nick Emmerich, Svenja-Katharina Etzold, Simon Grunst, David Haas, Marvin Hermann Hellbusch, Maren Hillmer, Valeria Hördt, Hasan Kadri, Loutfi Katounlou, Kim Marcel Korte, Yannic Martinovic, Lara Meyer, Klaudia Katarzyna Oleksy, Silas Osteresch, Secher Patigko, Vladimir Pener, Agan Saiti, Leon Schock, Rilana Scholübbers, Pieter van Bommel. Marcel Braun, Marina Caputo, Melanie Diez, Thorben Kampling, Bastian Klahsen, Sascha Korte, Kate Latza, Jana Mayer, Dennis Miller, Florian Pfeiffer, Monika Ruseva, Muhammed Onur Urhan, Angelina Stefanie von Düren, Tim Weber, Tom Wilken, Arne Wolters, Robin Yildirim, Süleyman Yildirim.