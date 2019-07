Papenburg. Ein Hauch von Woodstock soll in den kommenden Wochen in Papenburg zu spüren sein. Dafür tritt an jedem Sonntag während der Ausstellungszeit der „Woodstock Vision“ eine Liveband am Hauptkanal auf. Los geht es am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr mit der Band „12AM“ vor der Geschäftsstelle der Sparkasse am Untenende.

Die Ausstellung im Zeitspeicher Papenburg widmet sich dem Thema Woodstock. Das legendäre Festival, welches in diesem Jahr seinen 50. Jahrestag feiert, ist der Inbegriff von Freiheit und guter Laune. Mit den Gratiskonzerten am Hauptkanal soll das „Woodstockfeeling“ auch in Papenburg spürbar werden. „Insgesamt acht kleine Konzerte haben wir am Kanal geplant“, so Ansgar Ahlers von Papenburg Kultur.

„Die Musik der Bands ist das Bindeglied zwischen der Blumenschau am Hauptkanal und der Ausstellung im Zeitspeicher. Die Mini-Events werden ohne viel Schnickschnack durchgeführt um möglichst viel von dem Charme eines Festivals zu vermitteln. Wer möchte kann sich aber ein Sitzkissen oder Stuhl mitbringen“, so Ahlers. An Sonntag tritt die Band „12AM“ aus Drenthe auf. Mit ihrem ganz eigenen Stil, der moderne Rockmusik mit der Atmosphäre der 90er-Jahre vereint, spielen sie in Papenburg einige Woodstock-Songs, aber auch eigne Stücke aus ihrem Debütalbum „Just a matter of time“. Geplant sind die jeweils einstündigen Konzerte weiter am 14. Juli sowie am 4., 11., 18., 25. und 31. August. Beginn ist immer um 15 Uhr.



Im Zeitspeicher an der Alten Werft ist "Elliott Landy´s Woodstock Vision", die in vier Themengebiete unterteilt ist, aufgebaut. Rund um die Ausstellung gibt es ein breites Veranstaltungsangebot. Ein Teil sind die Minikonzerte am Hauptkanal, dessen Finale laut Ahlers ein ganz besonderes Konzert sein wird: "Mehr möchten wir aber noch nicht verraten.“