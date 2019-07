Papenburg. Livemusik, kühle Getränke und eine gute Portion Festivalatmosphäre werden an diesem Wochenende sowohl in Papenburg als auch in Sögel geboten. In der Fehnstadt wird zum dritten Mal zum Bierfest geladen, auf dem Hümmling lockt das vierte Packhalle Open Air.

Die dritte Auflage Bierfestes in Papenburg findet in diesem Jahr erstmals vor der St.-Antonius-Kirche und dem Arkadenhaus statt. Zehn Brauereien bieten am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, an einer 25 Meter langen Theke ihre Biere zur Verkostung an. Zudem wird es eine Streetfood-Meile geben. Sowohl am Freitag als auch am Samstag wird Livemusik geboten. Los geht es an beiden Abenden um 18 Uhr.

Der SV Neubörger feiert sein 100-jähriges Bestehen am Freitagabend ab 19 Uhr mit einem Kommersabend im Festzelt auf dem Sportplatz.

Am Samstag wird auf dem Packhalle Open Air in Sögel wieder Livemusik aus verschiedensten Genres geboten. Freunde der handgemachten Musik kommen ab 16.30 Uhr voll auf ihre Kosten. Der Eintritt zum Festivalgelände auf dem Schützenplatz Sögel ist wie schon in den Vorjahren kostenlos. Gespielt wird abwechselnd auf zwei Bühnen.

In Werlte findet von Freitag bis Sonntag das Sommerreiturnier des Reit- und Fahrvereins (RuF) statt. Den Zuschauern werden auf der Anlage des RuF Spring- und Dressurwettkämpfe geboten.

Auch die Schützen feiern an diesem Wochenende vielerorts ihre traditionellen Feste: Von Samstag bis Montag wird in Hilkenbrook gefeiert. In Brual lädt der Schützenverein St. Huberus am Samstag und Sonntag ebenso ein.

Das Schützenfest Neubörger findet am Sonntag und Montag statt. Genau wie die Traditionsfeste in Fresenburg und Sustrum-Moor. Der Schützenverein Papenburg von 1800 lädt am Samstag ein. Und in Hüven wird am Sonntag und Montag das Jubiläumsschützenfest zum 150-jährigen Bestehen des Schützenvereins zelebriert.

In der Diskothek Limit in Ihrhove heißt es heute Abend ab 23 Uhr „School’s out for Summer“. Bei der Indoor- und Outdoo-Party zum Beginn der Sommerferien legt DJ Marco.