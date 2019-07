Papenburg/Münster. Ein 47 Jahre alter Mann aus dem nördlichen Emsland ist am Landgericht Münster wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Damit folgte das Gericht nicht dem Plädoyer von Staatsanwaltschaft und Verteidigung.

Die hatten nämlich einen Freispruch für den Mann, der zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Taten zwischen 2003 und 2011 in Rheine und Hörstel im Münsterland gelebt hatte, gefordert, weil sie die Taten nach der Beweisaufnahme als nicht erwiesen angesehen hatten.

Das sah das Gericht aber anders und meinte, dass der sexuelle Missbrauch der inzwischen 22 Jahre alten Stieftocher im Jahr 2011 sich so ereignet hat, wie es in der Anklage beschrieben wird. Die Mutter der Tochter habe sich zu dem Zeitpunkt im Jahr 2011 in einer Reha-Maßnahme befunden. Der Angeklagte habe dies damals ausgenutzt, habe die damals 13-Jährige in sein Schlafzimmer gelockt und sie mehrfach im Intimbereich angefasst. Deshalb habe er sich des sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener strafbar gemacht. Die inzwischen 21 Jahre alte Schwester des Opfers, die als Zeugin aussagte, beobachtete den Vorfall, weil sie ins Zimmer gekommen war. Beide Aussagen hielt das Gericht für glaubhaft.

In vier Fällen freigesprochen

Darüber hinaus stand der Vorwurf der Vergewaltigung bei der leiblichen Tochter im Raum. In mindestens einem der vier angeklagten Fälle soll es zum Geschlechtsverkehr mit der damals Siebenjährigen und inzwischen 23 Jahre alten Tochter gekommen sein. Für diese Fälle wurde er aber freigesprochen. Die Taten seien nach Auffassung des Gerichtes nicht bewiesen, weil ein sogenanntes aussagepsychologisches Gutachten Zweifel an der Frage offen ließ, ob die Aussagen "erlebnisbasiert" sind oder nicht, sich also so ereignet haben, wie die Tochter vor Gericht aussagte.

Der 47-Jährige und auch die Staatsanwaltschaft ließen nach der Urteilsverkündung offen, ob sie Revision beim Oberlandesgericht einlegen oder nicht. Dafür haben beide Seiten eine Woche Zeit. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, beträgt die Bewährungszeit drei Jahre. Der Verurteilte muss dann zudem 2000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen.