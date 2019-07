Aschendorf. Die Polizei hat einen Mann in Aschendorf festgenommen, der mit zwei Findlingen eine Schaufensterscheibe eines Sportgeschäftes eingeworfen hat. Der betrunkene Mann hatte zudem zwei Hosen gestohlen.

Laut Mitteilung der Polizei hatten Beamte den 39-Jährigen aus Dörpen am späten Mittwochabend in der Straße In der Emsmarsch aufgegriffen. Als der Mann den Laden mit den gestohlenen Sporthosen verlies, stürzte er zu Boden, so die Polizei. Der alkoholisierte Mann wurde daraufhin auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,97 Promille. Der Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 700 Euro.