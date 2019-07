Papenburg. Zwei Teams der 10. Klasse der Michaelschule in Papenburg haben an der Landesmeisterschaft Niedersachsen des Technologie-Wettbewerbs „Formel 1 in der Schule“ teilgenommen. Das Team „Omen“ qualifizierte sich mit dem dritten Platz für die Deutsche Meisterschaft.

