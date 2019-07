Papenburg. 151 Absolventen des Beruflichen Gymnasiums Wirtschaft, Technik (mit den Schwerpunkten Mechatronik und Informationstechnik) sowie Gesundheit und Soziales (mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege) haben in Papenburg ihre Abschlusszeugnisse erhalten und könne sich über die Hochschulreife freuen.

Die zwanzig erfolgreichsten Abiturienten des Jahrgangs 2019 erfuhren im Rahmen der feierlichen Abschlussfeier spezielle Würdigungen, denn sie können eine Abschlussnote mit einer 1 vor dem Komma vorweisen. Hauke Horst Leemhuis (Berufliches Gymnasium Gesundheit) hat das Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden.











„Über die große Anzahl an Absolventinnen und Absolventen und die tollen Ergebnisse in diesem Jahr freuen wir uns ganz besonders. Denn in diesem Jahr feiert das Berufliche Gymnasium sein 25-jähriges Jubiläum“, wird Peter Peters, Schulleiter der BBS Papenburg Technik und Wirtschaft, in einer Mitteilung der BBS zitiert.

Die BBS gratuliert allen Absolventen der Beruflichen Gymnasien ganz herzlich zum Erwerb der Hochschulreife.