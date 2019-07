Old Shipyard Festival in Papenburg nahezu ausverkauft CC-Editor öffnen

Der Musiker Joris wird am 30. August bei der Premiere des Old Shipyard Festivals auftreten. Foto: Klaus Sahm

Papenburg. Das Old Shipyard Festival, das am Freitag, 30. August, ab 20 Uhr in der Stadthalle im Forum Alte Werft mit Stefanie Heinzmann und Joris stattfindet, ist fast ausverkauft.