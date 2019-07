Weißer Golf GTI nach Überholmanöver in Papenburg gesucht CC-Editor öffnen

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg entgegen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Papenburg. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines weißen Golf GTI, der bereits am Montag, 24. Juni 2019 mehrere grobe Verkehrsverstöße auf der Rathausstraße und am Hauptkanal begangen hat. Beteiligt an dem Vorfall war ein Motorroller.