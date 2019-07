Papenburg. Mit "Kroos", "Annabelle 3" und "Traumfabrik" starten an diesem Donnerstag, 4. Juli, gleich drei neue Filme im Kino Papenburg. "Traumfabrik" wird auch im Rahmen der VHS Filmrolle gezeigt.

Die Dokumentation "Kroos" zeigt den Werdegang des des Fußballers Toni Kroos und die Stationen seiner Karriere. Während er beim Spiel als Star bei Real Madrid glänzt, ist er abseits des Platzes eher zurückhaltend. Angefangen hat Kroos an der mecklenburgischen Ostseeküste in Greifswald, wo er von 1997 bis 2002 das Fußballspielen lernte. Nach einer Station bei Hansa Rostock bekundete der FC Bayern München sein Interesse, bei dem er ab 2007 unter Vertrag stand. Doch nach dem Sieg bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 änderte sich sein Leben schlagartig. Der schüchterne und zurückhaltende Spieler war auf einmal beim größten Fußballverein der Welt, Real Madrid, verpflichtet.

In "Annabelle 3" wissen die Dämonologen Lorraine (Vera Farmiga) und Ed Warren (Patrick Wilson) um die unheilvolle Macht der besessenen Puppe Annabelle und sind entschlossen, ihrem Treiben endgültig ein Ende zu setzen. Sie wissen, dass dass Annabelle und ihre dämonischen Kräfte am besten in einer Vitrine aus heiligem, geweihten Glas aufbewahrt werden sollte. Kurzerhand schließen sie die Puppe in einer solchen Vitrine in ihrem hauseigenen Artefakte-Raum ein. Doch auch das hält die Horrorpuppe nicht ab.

Das Drama "Traumfabrik" spielt im Sommer des Jahres 1961. Damals ist das DEFA-Filmstudio in Potsdam-Babelsberg ein magischer Ort, voller Kreativer, die in Aufbruchsstimmung sind. Emil Hellwerk (Dennis Mojen), frisch aus der Nationalen Volksarmee entlassen, hat dank seines Bruders Alex (Ken Duken), der dort als Stuckateur arbeitet, eine Anstellung als Komparse in den Studios bekommen. Eines Tages lernt er am Set die französische Tänzerin Milou (Emilia Schüle) kennen, von der er sofort fasziniert ist. Das Glück der beiden scheint perfekt, doch dann werden die Grenzen geschlossen. Im Rahmen der VHS Filmrolle wird der Film am Donnerstag, um 16.30 und 19.30 Uhr gezeigt. Am Freitag, Samstag und Sonntag sind Vorführungen um 16.30 und 19.45 Uhr, am Montag und Dienstag um 16.30 und 19.30 Uhr und am Mittwoch um 19.30 Uhr.