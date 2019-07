Papenburg. Ungefähr 25 Kilometer pro Tag hat der 55-jährige Philipp Terveen während seines sechstägigen Sponsorenlaufs von Steenfelde bis nach Münster zu Fuß zurückgelegt. Am Ende erlief er eine Summe von 1750 Euro, die als Spende an das Kinderhospiz „helpful“ in Papenburg übergeben wurde.

„Es hat mir viel Spaß gemacht und war eine schöne Erfahrung“, erzählte der Läufer. Der Gedanke für so einen Benefizlauf kam Terveen während eines Aufenthaltes in der Reha, wo er in einer Waldkapelle eine Kerze für sein schwer erkranktes Enkelkind angezündet hatte.

„Das war ein Einschnitt. Ab diesem Moment wollte ich etwas für die Kleinsten tun“, so der Westoverledinger. Seine Route verlief von Steenfelde über Sustrum, Meppen, Lingen, Hörstel, Ladbergen bis Münster. Übernachtet habe er überwiegend auf Zeltplätzen, nur in Meppen musste er aufgrund einer Sperrung des Campingplatzes kurzfristig eine Jugendherberge aufsuchen. In Sustrum habe er den Aufenthalt sogar kostenfrei genießen dürfen, nachdem die Besitzer des Campingplatzes von seiner Aktion hörten.

Jeden Morgen um sieben Uhr losgelaufen

Jeden Morgen sei Terveen gegen sieben Uhr losgelaufen, mit dabei hatte er lediglich einen vorher selbst erbauten kleinen Wagen zum ziehen. „Man ist schon stolz auf sich selbst, wenn man einen weiteren Tag geschafft hat“, berichtet er.

Gesponsert wurde der 55-Jährige auf seine Anfrage hin von den Unternehmen „Baumpflege Mertens“ aus Westoverledingen sowie von „H&P Finanzhaus“, „bim Personaldienstleistungen“ und seinem Arbeitgeber „Kolbenschmidt Gleitlager“ aus Papenburg. Letzterer kleidete ihn ebenfalls mit extra für den Lauf angefertigten T-Shirts ein.

Kinderhospiz betreut zurzeit zwei Familien

Wilma Hahn, zweite Vorsitzende des Kinderhospizes, zeigte sich bei der Übergabe der Spende mehr als dankbar. „Das ist eine super Sache, da wir permanent auf Spenden angewiesen sind.“ Ihren Angaben zufolge betreue das seit knapp zwei Jahren ehrenamtlich betriebene Hospiz momentan zwei Familien. Die erhaltenen Gelder fließen unter anderem in die Ausbildung der derzeitigen elf Mitarbeiter ein. Eine gewisse Rahmenausbildung sei nötig, um überhaupt Hilfe gewährleisten zu können, so Hahn.

In den kommenden Jahren möchte Terveen weitermachen. Er habe sich vorgenommen, die gesamten 3000 Kilometer des Jakobwegs von Steenfelde bis nach Spanien in kleinen Etappen zu bewältigen. Nächstes Jahr sei eine Tour von Münster nach Köln in Planung. „Neue Sponsoren sind natürlich jeder Zeit herzlich willkommen“, so Terveen.