Papenburg. Mit einer Festveranstaltung hat der Sozialverband VdK Papenburg sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Redner aus Politik, Verbänden und Kirchen würdigten das gemeinnützige Wirken der Ortsgruppe.

Der Sozialverband verstehe sich als Interessenvertretung der Menschen, die vielleicht nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sagte Papenburgs stellvertretender Bürgermeister Heiner Buttke (CDU). Das sei eine „ehrenvolle Aufgabe“. Schließlich gehe es um soziale Gerechtigkeit sowie um Hilfestellungen für Benachteiligte und Kranke. Dabei berät und begleitet der VdK seine Mitglieder unter anderem bei Anträgen an die Sozial- und Versorgungsämter.

Hilfestellung in sozialrechtlichen Belangen

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann unterstrich: „Der Sozialverband VdK steht an der Seite der Menschen.“ Besonders lobte sie den ehrenamtlichen Einsatz der vielen Frauen und Männer, die sich in der Verbandsarbeit engagierten. Denn über die Hilfestellung in sozialrechtlichen Belangen hinaus biete der VdK auch ein gemeinschaftliches Miteinander beispielsweise bei Ausflügen und weiteren Begegnungen.

Darauf hob auch Uwe Wagner, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Leer-Aschendorf ab: „Über die Beratung unserer Mitglieder hinaus pflegen wir mit einer Reihe von Angeboten ebenfalls den gesellschaftlichen und kulturellen Austausch untereinander.“ Grüße der Kirchengemeinden überbrachten indessen Pastor Andreas Bröcher von der Pfarrei St. Antonius und Pastorin Anna Riese von der evangelisch-lutherischen Erlöserkirche.

Rund zwei Millionen Mitglieder

Alfred Meyer, Vorsitzender der Ortsgruppe Papenburg, erinnerte in seiner Rede an die historischen Wurzeln des Sozialverbands. Aus den Anfängen kurz nach des Zweiten Weltkrieges resultiert auch die ursprüngliche Bezeichnung VdK als Abkürzung für „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“. Zunächst entstanden Interessenvertretungen für Kriegsversehrte, Witwen und Waisen vor Ort und auf Länderebene. Ende Januar 1950 schlossen sich die Ländervertretungen zum VdK-Bundesverband zusammen. Seit dem Jahr 1994 heißt die Organisation offiziell Sozialverband VdK und ist heute mit rund zwei Millionen Mitgliedern der größte Verband auf diesem Sektor in der Bundesrepublik.

Die Ortsgruppe Papenburg wurde im Jahr 1949 gegründet. In den Anfangsjahren zählte sie nach den Ausführungen von Meyer rund 80 Mitglieder. Besonders ab Beginn der 1980er-Jahre habe sie fortwährend steten Zulauf. Aktuell zähle der Ortsverband 632 Zugehörige.

Eigene Geschäftsstelle am Splitting rechts in Papenburg

Einen Grund für die nach wie vor wachsende Mitgliederzahl sah Meyer darin, dass immer mehr Menschen Hilfestellung in sozialrechtlichen Belangen beziehungsweise bei Auskünften gegenüber Ämtern und Behörden suchten. Und diese könne der VdK direkt vor Ort über seine Geschäftsstelle am Splitting rechts 54 in Papenburg anbieten. Ansprechpartner ist dort Thorsten Baumgarten, Sozialrechtsreferent und Geschäftsführer des Kreisverbandes Leer-Aschendorf. Der VdK berät seine Mitglieder beispielsweise in Fragen der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung, bei Pflegefällen oder Anträgen auf Anerkennung einer Schwerbehinderung.